Нокаутираха Иранския Хълк за по-малко от 2 минути на ринга

Иранския Хълк издържа по-малко от 2 минути на ринга в своя боксов дебют. Той бе нокаутиран от Казахския Титан в сблъсъка на супертежките в Дубай снощи. Саджат Гариби е изключително популярен в социалните медии и има над 1 млн. последователи само в Инстаграм. Огромният иранец отдавна се кани да направи своите първи крачки на ринга и след като сблъсъкът с Мартин Форд пропадна, той се насочи към двубой с казахстанеца Алмат Бахитович Джуманов.

Срещата бе описана като „Сблъсък на гиганти“ от организаторите. Никой от двамата не посмя да съблече тениската си. От много време има слухове, че необичайните снимки в социалните медии от Иранския Хълк са обработени и променени с фотошоп. Представянето му на ринга не помогна да се разсеят тези слухове.

