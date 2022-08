Иранския Хълк: Извинявам се! Срамувам се от себе си!

Иранския Хълк и неговият треньор Хамзех Морадиан пуснаха изявление след позорния дебют в бокса, при който Саджаб Гариби беше нокаутиран от Казахския Титан, пише mma.bg. Гариби премери сили с Джуманов Алмат Бахитович, известен още като Казахския титан. Битката им беше главна за галавечер, която се проведе в Дубай. Гариби беше трагичен на ринга и не спираше да обръща гръб на своя съперник.

Саджад не успя да вкара нито 1 чист удар и загуби с нокаут за по-малко от 2 минути. Иранската интернет звезда стана за смях, но Морадиан има обяснение за тази загуба.

Морадиан е капитан на националния отбор на Иран по савате и има 7 медала от световни първенства и 5 от азиатски. Това обаче не помогна в подготовката на Гариби, който не е тренирал правилно. Гариби и Морадиан тренирали заедно само 2 седмици. Ето какво сподели Хамзех, който обеща, че ще оправят грешките.

"Благодарим за добрите и лошите съобщения. Искам да обясня малко за мача. Тази битка беше насрочена, преди Саджад да дойде при мен, за да го тренирам. Нямаше как да я отложим, защото имаше голяма глоба, която трябваше да се плати. Имахме лоша ситуация. Саджад дойде да тренира при мен в Техеран“.

„Имахме финансови проблеми и спонсорите не си спазиха думата. Накратко той тренира с мен само 2 седмици. Казах му, че не е готов да се бие, но трябваше да съм с него, за да го тренирам. Неговият съперник беше на същото ниво, но Саджад не успя да направи много. Извинявам се“.

„Някои атлети тренират неправилно в продължение на 5-10 години. Той ме потърси за помощ и аз опитах, но нямаше време. Надявам се, че ще подобрим нещата в бъдеще. Извинявам се за този инцидент, който ви ядоса", каза Морадиан в изявлението.

"Нямам какво друго да кажа, освен това, че се извинявам на хората от Иран. Срамувам се от себе си", пък заяви Гариби в краткото видео изявление.

