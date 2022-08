Алонсо сменя Себастиан Фетел в Aston Martin

Фернандо Алонсо ще смени Себастиан Фетел в Aston Martin за сезон 2023 във Формула 1, съобщават днес от британския тим. Фетел обяви в седмицата преди Гран При на Унгария, че слага край на кариерата си след финала на настоящия сезон, а договорът на Алонсо с Alpine изтича в края на 2022.

Интересното е, че досега всички знаци от страна на Алонсо и Alpine бяха, че е много вероятно двете страни да се разберат и двукратният световен шампион да остане в тима.

Що се отнася до Aston Martin, от там упорито не коментираха темата за бъдещия заместник на Фетел, като мълчанието им продължи няколко дни и днес от отбора на Лорънс Строл официално обявиха идването на испанеца. Като от Aston Martin уточниха, че договорът на Алонсо е за “няколко сезона”, но без да уточняват колко са те. Със сигурност обаче не е само за 2023 година.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



