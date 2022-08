Звезден баскетболист се похвали с красавица

Звездата на сръбския националния отбор по баскетбол Богдан Богданович бе засечен с ново гадже.

29-годишният гард на Аталанта Хоукс излиза с екзотичната красавица Британи Нета. Влюбените бяха разкрити на сватбата на съотборника на Богданович в НБА – Данило Галинари. Преди десетина дни италианецът се ожени за дългогодишната си приятелка Елеонора Бои на остров Сардиния.

