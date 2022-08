Суарез бележи при повторния си дебют в Уругвай (ВИДЕО)

Луис Суарез вкара при повторния си дебют за родния си клуб Насионал, разписвайки се за 3:0 при същата победа над Рентистас във втория кръг на шампионата.

35-годишният голаджия влезе от резервната скамейка в средата на втората част, за да може към края на полувремето да се разпише след корнер с глава.

Това е гол №437 в кариерата на Суарез в неговия мач №697. Любопитното обаче е, че бележи едва първото си попадение за Насионал.

Welcome home!



Luis Suarez scores his first goal back for Nacional. 💥



(🎥 @tenfieldoficial)pic.twitter.com/rS2gcLrUxH