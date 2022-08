Митрович шокира ван Дайк и компания за старта на сезона

Фулъм направи 2:2 с Ливърпул при завръщането си във Висшата лига, благодарение на страхотния Александър Митрович, който изглежда най-накрая е готов да пренесе удивителната си форма от Чемпиъншип в елита на Англия.

Сърбинът вкара два гола, като при първия премаза Трент Александър-Арнолд за една висока топка, а при втория си изработи дузпа срещу Върджил ван Дайк, финтирайки нидерландеца, а последвалата му реакция удари нападателя в коляното.

A brilliant shift from the lads to start the season. 🥹 #FULLIV pic.twitter.com/FS2PZTSiYh

Дарвин Нунеш също може да се похвали с огромното си влияние за „мърсисайдци“, защото уругваецът отново влезе от резервната скамейка и изработи точката за тима си. Той първо имаше късмет, защото пробва да стреля с пета една центрирана топка от Мохамед Салах, но тя мина през краката му, а веднага зад него Тосин Абарабиойо я изрита в краката му, за да може след рикошета да видим един страхотен гол. Ако ударът на Нунеш бе чист, както изглеждаше в реално време, то можехме да говорим за един от най-красивите голове изобщо през новия сезон.

Вторият гол за „червените“ дойде след асистенция на най-скъпия им играч към „Фараона“ в 80' за крайното 2:2.

Няма съмнение, че Александър Митрович бе най-влиятелната фигура на терена, защото, освен головете, той през цялото време тероризираше защитата на съперника и се връщаше назад, за да отнема топката.

Точката е напълно заслужена за двата тима, макар усещането да е, че Фулъм има повод да празнува, докато Ливърпул не започва сезона така, както Юрген Клоп е очаквал.

The Reds are forced to settle for a point on the opening day.#FULLIV pic.twitter.com/8Xi5pYutEY