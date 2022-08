„Столичното дерби“ на Германия предложи общо 4 попадения

Унион Берлин и Херта Берлин си спретнаха страхотен за домакините мач, в който резултатът бе 3:1 за удоволствие на „червената“ част от града.

Сибачу, Бекер и Кнохе вкараха головете за Унион още до 54', а след това изглежда, че темпото спадна и след няколко корекции от страна на Сандро Шварц се стигна и до почетното попадение на Доди Лукебакио 85'.

Херта изглежда, че и този сезон ще се бори за своето оцеляване, както бе през миналата кампания, защото играта на тима далеч не създава особено много поводи за гордост у феновете на тима.

Full time. A superb performance in front of a roaring, noisy, raucous crowd, happy to be back home. The sun is shining, the Bundesliga is sweet. Their scarves are flying, and they're all up on their dancing feet. Eisern. #fcunionberlin | #FCUBSC | 3-1 | 90' pic.twitter.com/c31ylTF76R