Илия Груев остана резерва при завръщането на Вердер в Първа Бундеслига

Волфсбург и Вердер Бремен приключиха при резултат 2:2 в първия мач от новия шампионат на Бундеслигата за двата тима, а младият български талант Илия Груев остана неизползвана резерва от тима на гостите.

Лукас Нмека откри резултата още в 11', а до 23' „бременци“ реализираха пълен обрат, чрез Никлас Фюлкруг и Леандро Бинтекурт.

„Вълците“ все пак стигнаха до точката в 84', когато Джошуа Гилавоги се разписа за крайното 2:2.

Надяваме се, че в следващите кръгове все пак ще имаме възможност да видим Груев в изява, за да може България отново да има свой представител в едно от най-силните първенства на планетата.

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘



AHHH Wolfsburg keeper saves from close range to deny Veljkovic 😩



The referee blows the full-time whistle! 🔚



2-2#werder #WOBSVW pic.twitter.com/L3bU23M4TY