Тотнъм трябваше да гони обрат над Саутхамтън

Тотнъм триумфира с 4:1 над Саутхамптън в първия си мач за новия сезон, оправдавайки високите очаквания след силния трансферен прозорец през лятото.

Джеймс Уард-Праус даде аванс на гостите в 12', но оттам насетне на терена имаше един отбор и това бе този на „шпорите“.

Раян Сесеньон, Ерик Дайър и Деян Кулушевски вкараха попаденията за домакините, като при 3:1 в собствената си врата се разписа Мохамед Салису.

It's good to be back 💙 pic.twitter.com/JxSMkwu1rI