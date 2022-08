Челси спечели на „Гудисън Парк“ в мач с почти 20 минути продължение

Евертън и Челси завършиха 0:1 в първия си мач за сезона, като срещата бе опорочена от няколко неприятни инцидента на и извън терена.

Първо Бен Годфри получи много тежка контузия и трябваше да излезе от терена на носилка още в началото на мача, а след това безредици на трибуните наложиха намесата на полицията и краткосрочното отлагане на мача. Това доведе общо до 18 минути продължение, от които реално се играха почти 20.

We can confirm Ben Godfrey has suffered a lower leg injury and has been taken to hospital.



We're all with you, @BenG0dfrey! 💙 pic.twitter.com/7gQ1VHQUEK