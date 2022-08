„Лисиците“ изпуснаха два гола аванс срещу „пчелите“

Лестър Сити и Брентфорд завършиха 2:2 в първия си мач за шампионата в английското първенство, след като домакините водеха с два гола до средата на втората част.

Тимоти Кастан и Киърън Дюсбъри-Хол вкараха попаденията за „лисиците“, а от другата страна Иван Тони и Джош Дасилва върнаха „пчелите“ в мача.

Това е второто равенство за кръга от онова 2:2 между Фулъм и Ливърпул в събота.

It ends level on Filbert Way ⏱️#LEIBRE pic.twitter.com/WyvIpxsyrz