Реал Мадрид завоюва Суперкупата на Европа без особени усилия

Реал Мадрид спечели с 2:0 финала за Суперкупата на Европа срещу Айнтрахт Франкфурт без да влага особени усилия.

„Белия балет“ с лекота достигаше до голови положения пред вратата на Кевин Трап, като единствено стражът на „орлите“ бе причината разликата да не бъде по-изразителна.

Давид Алаба и Карим Бензема вкараха двете попадения, а официален дебют за носителя на Шампионската лига записа Антонио Рюдигер, макар и от резервната скамейка.

Триумфът за „кралския клуб“ в турнира е пети в историята му, въпреки че има 14 трофея от най-престижния европейски клубен турнир. Причината е, че Суперкупата се организира едва от 1971 г. насам.

