Испания и Франция със солиден аванс в мачовете си за купа "Дейвис"

Отборите на Испания и Франция са на по само една победа от класиране за основния етап в Световната група на турнира за купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

В Бийл Испания поведе с 2:0 успеха срещу домакина Швейцария, след като Педро Мартинес се справи с 6:4, 7:6(7) с Доминик Щрикер, докато Роберто Карбайес Баена победи Жером Ким с 6:4, 6:4, за да даде солиден аванс на тима си, който е без своята голяма звезда и номер 3 в световната ранглиста Карлос Алкарас.

Победа в един от оставащите три мача днес ще прати Испания във финалния квалификационен кръг, в който съперник на тима ще бъде съставът на Дания, направил обрат от 0:2 до 3:2 срещу Сърбия.

С аванс от 2:0 победи след първия състезателен ден се оттегли и тимът на Франция, който прие Бразилия в Орлеан. Юго Юмбер даде аванс на "петлите" след успех над шампиона от турнира "Следваща генерация" Жоао Фонсека със 7:5, 6:3, докато във втория мач за деня Артур Фис надигра Тиаго Сейбот Вилд с 6:1, 6:4. След края на двубоя двамата тенисисти едва не се сбиха край мрежата, след като Вилд обвини опонента си в неуважително отношение.

В Хаселт Белгия и Чили играят при 1:1 победи след първия ден от сблъсъка си за купа "Дейвис". Зизу Бергс даде аванс на домакините, след като надигра Томас Бариос Вера с 6:4, 6:3, но южноамериканците успяха да изравнят чрез Кристиан Гарин, който победи Александър Блокс след 7:6(6), 6:1.

В Монреал домакинът Канада губи с 0:2 победи от Унгария. "Кленовите листа", които са без двамата си водещи тенисисти Феликс Оже-Алиасим и Денис Шаповалов, засега не успяват да се противопоставят на маджарите. Фабиан Марожан победи с 6:3, 3:6, 6:3 Алекси Галарно в първата среща, докато след това Мартон Фучович се справи с Габриел Диало с 3:6, 6:2, 6:2.

