Нова грешна стъпка за Ливърпул - Дарвин Нунеш изгоря за дербито с Манчестър Юнайтед

Ливърпул допусна второ поредно равенство от старта на сезона във Висшата лига, като този път завърши 1:1 срещу Кристъл Палас на своя „Анфийлд Роуд“.

Вилфред Заха откри резултата в 32' след първата атаката на „орлите“ в мача, а Луис Диаз вкара страхотен индивидуален гол в 61', преминавайки през петима защитници на противника.

Дарвин Нунеш обаче ще обере заглавията на спортните ежедневници, защото уругваецът получи директен червен картон в 57', след като удари на два пъти с глава Йоаким Андерсен. Защитникът се постара, за да го провокира при едно тяхно единоборство, но нападателят на „червените“ бе този, който прегоря. Това означава, че той ще пропусне дербито срещу Манчестър Юнайтед идният понеделник.

Междувременно директният червен картон на Нунеш се превърна първия в дебют за играч на „мърсисайдци“ от 2010 г. насам, когато Джо Коул бе изгонен срещу Арсенал. По-любопитното обаче е, че тогава отново инцидентът става на 15 август.

Патрик Виейра от своя страна може да е доволен от представянето на своя тим, защото имаше доста положения пред вратата му, но въпреки това точката остана в негови ръце.

We take a point back to south London 💪#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/LglNTEudt2