Челси скъса сезонната карта на свой фен зарад расистки обиди

Челси официално обяви, че е идентифицирал и отстранил свой привърженик от дербито с Тотнъм, който е отправил расистки скандирания към футболистите.

Сезонната карта на невъздържания запалянко е била отменена и той повече няма да стъпва на „Стамфорд Бридж“.

Following our statement this week on racist abuse at the Tottenham game last Sunday, Chelsea Football Club can confirm that it has identified and banned a season ticket holder indefinitely. pic.twitter.com/3r9utmLxvz