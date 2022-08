Илия Груев донесе късмет на Вердер при шокиращ обрат срещу Борусия Дортмунд

Борусия Дортмунд допусна един от най-шокиращите обрати в съвременната си история при домакинството на Вердер Бремен, тъй като изгубиха с 2:3 след голове за гостите след 89'.

Юлиан Бранд изненада с изпълнението си в добавеното време на първата част, стреляйки от дистанция, а в средата на второто полувреме Рафаел Герейро може би смяташе, че е подсигурил трите точки за „жълто-черните“.

Илия Груев обаче влезе от резервната скамейка в 81' и макар да нямаше пряко участие в обрата, той донесе късмет на „бременските музиканти“ и ги вдъхнови за невероятния им обрат.

90+5 | Bremen takes the lead at the last minute...#BVBSVW 2-3