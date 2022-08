Фюри: Усик, ако искаш най-добрия, ще трябва да си платиш (ВИДЕО)

Тайсън Фюри най-накрая реши да бъде пределно ясен в намерението си, да се завърне на боксовия ринг, след като Олександър Усик снощи му отправи предизвикателство от ринга при защитата на шампионските си пояси. Той заяви, че е готов да върне титлите на Великобритания, но за целта украинецът ще трябва да си плати.

„Ако искаш най-добрия, ще трябва да изкараш чековата си книжка и да си платиш, защото няма да е никак евтино“, каза „Циганския крал“ в социалните мрежи.

Фюри припомни също така, че веднъж вече детронира друг украински шампион в лицето на Владимир Кличко и възнамерява да го направи отново, но този път за безспорната титла в тежка категория.

‼️ Tyson Fury declares that he is willing to come back and fight Oleksandr Usyk in an undisputed heavyweight showdown…



