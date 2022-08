Гарсия спечели третата си титла за три месеца след триумфа си в Синсинати (ВИДЕО)

Каролина Гарсия е новата носителка на титлата от сериите WTA 1000 в Синсинати, записвайки успех с 0:2 сета над Петра Квитова.

Французойката наложи своето темпо, благодарение най-вече на отличния си сервис, с който реализира цели 11 аса. Тя спаси 8 от 8 брейпойна и съвсем заслужено стигна до 2:6, 4:6 срещу чехкинята.

3 titles in 3 months ✅

Ace leader on Tour ✅

10th Hologic WTA Tour singles title ✅

First qualifier to win a WTA 1000 title since 2009 ✅



BRAVO, @CaroGarcia 👏 pic.twitter.com/1MWOdqE5p1