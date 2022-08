Ленъкс Люис към Тайсън Фюри и Олександър Усик: Дайте на хората това, което заслужават

Последният безспорен световен шампион в тежка категория по бокс - Ленъкс Люис, призова Тайсън Фюри и Олександър Усик да сложат край на дългото чакане за ново подобно постижение, като се съгласят за битка, с която да обединят коланите си.

„Хей, Тайсън Фюри и Олександър Усик, ще може ли най-накрая да дадем на хората мач за безспорната шампионска титла? 19 години е много дълго време и феновете го заслужават! Действайте!“, написа Люис в Twitter скоро след защитата на поясите от страна на украинеца срещу Антъни Джошуа.

Hey @Tyson_Fury & @usykaa Can we finally give the fans an UNDISPUTED HW Championship fight? 19 years is a long time and fans deserve it! 👊🏾💥 Let’s get it cracking!