Лудогорец на крачка от голям бразилски трансфер

Българският шампион Лудогорец е на крачка от трансфер на бразилски полузащитник, твърди местният журналист Жорже Никола в собственото си предаване в „YouTube“. Става дума за Густаво Нонато Сантана, известен като Нонато.

24-годишният халф е собственост на Интернасионал, но в момента играе под наем във Флуминензе. Според информацията, „орлите“ са направили оферта към клуба, държащ правата на Нонато, а предложението е било прието.

Смята се, че трансферът е сигурен и халфът дори няма да вземе участие в утрешния полуфинал за Купата на Бразилия, в който Флуминензе приема Коринтианс.

Нонато играе за Флуминензе като преотстъпен от миналото лятото с договор до края на 2022-а година. От началото на тази година той е взел участие в 34 мача за тима, в които е отбелязал четири гола и е дал пет асистенции. Според портала „Transfermarkt“ цената му в момента е 1,8 милиона евро.

