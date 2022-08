Добър пример: Тен Хаг е тичал наказанието от 13 км заедно с футболистите

Старши треньорът на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг е дал добър пример на своите футболисти. Нидерландският специалист участвал в наказанието им и тичал 13.8 километра заедно с тях след загубата с 0:4 от Брентфдорд.

На 13 август „червените дяволи“ допуснаха унизителното поражение. Статистиката след мача показа, че са изтичали с 13.8 километра по-малко от своя опонент. За урок Тен Хаг ги накара да изтичат въпросното разстояние в неделята след мача, която беше предвидена като почивен ден.

Разбира се, играчите не са били щастливи от наказанието. Само че Тен Хаг им демонстрирал, че не само те, ами и самият той носи вина. Затова се включил в наказанието и избягал дистанцията от над 13 километра.

Новият мениджър подчертал, че иска повече действия на терена, а не думи. Очевидно всичко това даде резултат, защото Ман Юнайтед спечели с 2:1 дербито срещу Ливърпул

А наказанието и допълнителното тичане дава резултат, тъй като тима му е изтичал 19 километра повече в мача с Ливърпул.

В броя на спринтовете, "червените дяволи" са направили почти сто спринта повече отколкто в мача срещу Брентфорд.

Erik ten Hag has got his Man United players working 🏃‍♂️ pic.twitter.com/5oF1tN9dbI