Рикардо официално напуска McLaren

Даниел Рикардо официално се споразумя с McLaren, за да напусне тима след края на сезон 2022, научихме от пресцентъра на тима от Formula 1.

Той се присъедини едва преди година с контракт за 3 сезона, но слабото му представяне дори спрямо съотборника му - Ландо Норис, се оказва проблем за всички замесени.

Рикардо все пак ще шофира в оставащите 9 старта от шампионата, но от 2023 г. ще си търси нов отбор.

