Бивша звезда на Ювентус и Барселона подписа с ЛА Галакси

Уругвайският защитник Мартин Касерес официално подписа 4-месечен договор с ЛА Галакси, съобщиха от клуба.

35-годишният бивш бранител на Ювентус и Барселона изглежда е към края на своята кариера и затова е решил да последва пример на редица други свои колеги, като изкара малко американски долара преди да окачи бутонките.

Касерес ще може да удължи контракта си с още 12 месеца, ако в Лос Анджелис остана доволни от изявите му.

