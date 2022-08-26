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Ето всички резултати от Лига Европа

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Ето всички резултати от Лига Европа

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Българският представител Лудогорец, който отстрани Жалгирис и ще бъде във втора урна, очаквайте някои от колосите в световния футбол

Ето всички резултати от Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вече са ясни и последните десет участника в груповата фаза на Лига Европа, след като се изиграха днешните плейофни мачове.

Българският представител Лудогорец, който отстрани Жалгирис и ще бъде във втора урна, очаквайте някои от колосите в световния футбол.

Ето и останалите резултати от вчерашните мачове:

Жалгирис - Лудогорец 3:3 (3:4 общ резултат)

АЕК - Днипро 3:0 (5:1)

Силкеборг - ХИК 1:1 (1:2)

Хартс - Цюрих 0:1 (1:3)

Шериф Тираспол - Пюник 0:0 (0:0, Шериф продължава след дузпи 3:2)

Фенербахче - Аустрия Виена 4:1 (6:1)

Омония - Гент 2:0 (4:0)

Сиваспор - Малмьо 0:2 (1:5)

Шамрок - Ференцварош 1:0 (1:4)

Олимпиакос - Аполон Лимасол 1:1 (1:1, Олимпиакос продължава след дузпи 3:1)


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