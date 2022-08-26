Ето всички резултати от Лига Европа

Вече са ясни и последните десет участника в груповата фаза на Лига Европа, след като се изиграха днешните плейофни мачове.
Българският представител Лудогорец, който отстрани Жалгирис и ще бъде във втора урна, очаквайте някои от колосите в световния футбол.
Ето и останалите резултати от вчерашните мачове:
Жалгирис - Лудогорец 3:3 (3:4 общ резултат)
АЕК - Днипро 3:0 (5:1)
Силкеборг - ХИК 1:1 (1:2)
Хартс - Цюрих 0:1 (1:3)
Шериф Тираспол - Пюник 0:0 (0:0, Шериф продължава след дузпи 3:2)
Фенербахче - Аустрия Виена 4:1 (6:1)
Омония - Гент 2:0 (4:0)
Сиваспор - Малмьо 0:2 (1:5)
Шамрок - Ференцварош 1:0 (1:4)
Олимпиакос - Аполон Лимасол 1:1 (1:1, Олимпиакос продължава след дузпи 3:1)
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