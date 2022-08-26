10.55 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт
12.30 Кану-каяк, слалом: Световна купа в По Евроспорт 2
13.00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Белгия Евроспорт 1
13.15 "Утрехт" - "Аякс" МАХ Спорт 2
13.50 Маунтинбайк: Световен шампионат в Льо Гетс, крос кънтри, жени Евроспорт 2
14.00 "Нант" - "Тулуза" Диема спорт 2
14.00 "Дънди Юнайтед" - "Селтик" Ринг
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
14.00 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап Евроспорт 1
14.15 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт
14.30 "Кайзерслаутерн" - "Магдебург" Диема спорт 3
15.00 Волейбол, Бразилия - Япония МАХ Спорт 1
15.30 "Екселсиор" - ПСВ "Айндховен" МАХ Спорт 2
16.00 "Астън Вила" - "Уест Хем" Диема спорт 2
16.00 "Ница" - "Марсилия" Нова спорт
16.00 Формула 1, Гран при на Белгия Диема спорт
16.05 Маунтинбайк: Световен шампионат в Льо Гетс, крос кънтри, мъже Евроспорт 2
16.30 "Кьолн" - "Щутгарт" Диема спорт 3
17.45 Кану-каяк, слалом: Световна купа в По Евроспорт 2
18.30 "Хетафе" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
18.30 "Нотингам" - "Тотнъм" Диема спорт 2
18.30 "Вердер" - "Айнтрахт" Диема спорт 3
18.30 Волейбол, САЩ - България МАХ Спорт 1
18.45 "Хебър" - "Пирин" Диема спорт
19.00 Баскетбол, България - Румъния Нова спорт
19.00 Голф: PGA тур, PGA тур финал, четвърти ден Евроспорт 2
19.30 "Салернитана" - "Сампдория" МАХ Спорт 3
19.30 "Верона" - "Аталанта" Ринг
20.30 "Барселона" - "Валядолид" МАХ Спорт 4
21.00 "Ботев" (Вр) - "Левски" Диема спорт
21.30 Волейбол, Франция - Словения МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол, Полша - Мексико МАХ Спорт 2
21.45 "Фиорентина" - "Наполи" МАХ Спорт 3
21.45 ПСЖ - "Монако" Диема спорт 2
21.45 Мач от Серия Б Диема спорт 3
22.30 "Рио Аве" - "Порто" Ринг
23.00 "Еспаньол" - "Реал" МАХ Спорт 4
28 Август, 2022 07:57 6200
Спортът по ТВ в неделя (28 август)
Ето какво може да гледаме днес
10.55 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт
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