Спортът по ТВ в неделя (28 август)

10.55 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт

12.30 Кану-каяк, слалом: Световна купа в По Евроспорт 2

13.00 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Белгия Евроспорт 1

13.15 "Утрехт" - "Аякс" МАХ Спорт 2

13.50 Маунтинбайк: Световен шампионат в Льо Гетс, крос кънтри, жени Евроспорт 2

14.00 "Нант" - "Тулуза" Диема спорт 2

14.00 "Дънди Юнайтед" - "Селтик" Ринг

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

14.00 Колоездене: Обиколка на Испания, девети етап Евроспорт 1

14.15 Германски шампионат за туристически автомобили Нова спорт

14.30 "Кайзерслаутерн" - "Магдебург" Диема спорт 3

15.00 Волейбол, Бразилия - Япония МАХ Спорт 1

15.30 "Екселсиор" - ПСВ "Айндховен" МАХ Спорт 2

16.00 "Астън Вила" - "Уест Хем" Диема спорт 2

16.00 "Ница" - "Марсилия" Нова спорт

16.00 Формула 1, Гран при на Белгия Диема спорт

16.05 Маунтинбайк: Световен шампионат в Льо Гетс, крос кънтри, мъже Евроспорт 2

16.30 "Кьолн" - "Щутгарт" Диема спорт 3

17.45 Кану-каяк, слалом: Световна купа в По Евроспорт 2

18.30 "Хетафе" - "Виляреал" МАХ Спорт 4

18.30 "Нотингам" - "Тотнъм" Диема спорт 2

18.30 "Вердер" - "Айнтрахт" Диема спорт 3

18.30 Волейбол, САЩ - България МАХ Спорт 1

18.45 "Хебър" - "Пирин" Диема спорт

19.00 Баскетбол, България - Румъния Нова спорт

19.00 Голф: PGA тур, PGA тур финал, четвърти ден Евроспорт 2

19.30 "Салернитана" - "Сампдория" МАХ Спорт 3

19.30 "Верона" - "Аталанта" Ринг

20.30 "Барселона" - "Валядолид" МАХ Спорт 4

21.00 "Ботев" (Вр) - "Левски" Диема спорт

21.30 Волейбол, Франция - Словения МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол, Полша - Мексико МАХ Спорт 2

21.45 "Фиорентина" - "Наполи" МАХ Спорт 3

21.45 ПСЖ - "Монако" Диема спорт 2

21.45 Мач от Серия Б Диема спорт 3

22.30 "Рио Аве" - "Порто" Ринг

23.00 "Еспаньол" - "Реал" МАХ Спорт 4

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