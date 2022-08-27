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Спортът по ТВ в понеделник (29 август)

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Спортът по ТВ в понеделник (29 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (29 август) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

15.00 Волейбол, Аржентина - Нидерландия МАХ Спорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, първи кръг Евроспорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, първи кръг Евроспорт 2
18.00 "Черно море" - "Лудогорец" Диема спорт
18.30 Волейбол, Сърбия - Пуерто Рико МАХ Спорт 2
20.30 ЦСКА - ЦСКА 1948 Диема спорт
21.00 "Кадис" - "Атлетик" МАХ Спорт 2
21.00 "Гранада" - "Виляреал Б" МАХ Спорт 3
22.15 Волейбол, Италия - Турция МАХ Спорт 1
23.00 "Валенсия" - "Атлетико" МАХ Спорт 4


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