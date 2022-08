Първият в света фитнес за домашни любимци отвори врати (ВИДЕО)

Оскар преодолява летните горещини в Обединените арабски емирства, като тренира във фитнес зала, натоварвайки се на бягащата пътека два или три пъти седмично. Това не би било никак необичайно, ако Оскар не беше куче.



Тъй като все по-силните температури в Персийския залив стават опасни за здравето на фона на опасенията за темповете на климатичните промени, тези, които могат да си позволят да не работят навън под палещото слънце, остават вътре на климатик. А за собствениците на разглезени домашни любимци, които могат да отделят нужните средства, климатизираната фитнес зала за кучета се превръща в привлекателна възможност, пише БГНЕС.

Take a peek inside Posh Pets, the UAE's first indoor 'dog gym', to see some hard-working doggos working out 🐶 pic.twitter.com/ATYtR3BiWd