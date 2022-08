Арсенал продължава безапелационната си серия

Арсенал триумфира с 2:1 над Астън Вила и така увеличи серията си от началото на сезона на 5 поредни победи.

Габриел Жесус отново се озова сред голмайсторите, а победното попадение бе дело на Габриел Мартинели.

