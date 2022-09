Съдийска брадва подари точка на Манчестър Сити

Астън Вила и Манчестър Сити завършиха 1:1 в късния двубой от съботния ден във Висшата лига, но не и без „любезното“ съдействие на съдийската бригада на „Вила Парк“.

Ерлинг Холанд откри резултата в 50' след страхотна асистенция на Кевин де Бройне, като така норвежецът заби гол №10 за „гражданите“ от началото на кариерата си в клуба.

Леон Бейли пък изравни в 74', за да зарадва публиката по трибуните, но едва ли всичките тези хора са очаквали, че ще бъдат разочаровани по такъв ужасен начин няколко минути по-късно.

Филипе Коутиньо вкара невероятен гол от дистанция с помощта на гредата, но секунда или две по-рано бе вдигната засада срещу бразилеца, който заходи от гърба на защитата преди да получи кълбото. Саймън Хупър наду свирката си и прекъсна ситуацията миг преди плеймейкърът да стреля. Повторенията обаче доказаха, че Коутиньо не е бил в засада, но ВАР не е пригоден, за да се намесва в ситуация, при която играчите на Сити спират играта заради съдийски сигнал, каквато бе трактовката тук. Факт е обаче, че Вила има всички поводи, за да се оплаква от това решение, а Манчестър Сити продължава да се ползва с благоволението на официалните лица във Висшата лига.

Точките бяха поделени и непобедимият статут на отбора на Хосеп Гуардиола се запазва.

FULL-TIME | It ends all square at Villa Park 🤝



🟣 1-1 🐝 #ManCity pic.twitter.com/IjUcYiBeCz