Барселона търси ляв бек

Треньорът на Барселона Ханзи Флик е провел среща с президента на клуба Жоан Лапорта и спортния директор Деко, пише "Мундо Депортиво". На нея е взето решение през януари клубът да опита да се подсили с ляво крило. На тази позиция играят Рафиня и Фермин Лопес през сезона, но тя не е основна за тях.

After a meeting between Joan Laporta, Hansi Flick, and Deco, Barcelona are convinced that they need to sign a left winger this month.



The club recognize that neither Raphinha or Fermín are playing in their best positions at the moment.



