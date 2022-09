Анди Руис Джуниър свали три пъти Луис Ортис и веднага поиска бой с Дионтей Уайлдър

Анди Руис Младши свали три пъти Луис Ортис и спечели по точки боя в тежка категория, след което веднага поиска бой с Дионтей Уайлдър. Сблъсъкът в Лос Анджелис бе елиминатор на WBC за титлата, която в момента държи Тайсън Фюри. Уайлдър пък се завръща на ринга на 15 октомври и към момента е претендент №1 в списъка на Световния боксов свет.

В ЛА Руис и Ортис изиграха 12 вълнуващи рунда, а бившият шампион в тежка категория спечели по точки. Американецът от мексикански произход свали в нокдаун Ортис два пъти във втори рунд, преди да прати кубинеца отново на земята в седми. Резултатите показаха, че мача е бил равностоен и нокдауните на Руис са му извоювали победата. Решението на реферите бе единодушно.

Andy Ruiz answers back with a BIG knock down! #RuizOrtiz pic.twitter.com/XZrwZBwG1V

Веднага след срещата Руис Джуниър поиска бой срещу Уайлдър. Бронзовия бомбардировач се изправя срещу Роберт Хелениус на 15 октомври в друг елиминатор на WBC. Ако го спечели това означава, че Уайлдър и Анди Руис може да се срещнат в дуел, който да определи съперника на Фюри за титлата, ако тя все още е у него. Циганския цар е в процес на организиране на мач срещу Олександър Усик, който да обедини всички титли в тежка категория.

Дано Бог да позволи Уайлдър да победи Хелениус през октомври“, обяви Руис. „Аз и той сме от една организация. Искам да благодаря на Ал Хеймън, защото той може да организира този бой. Нека го направим“, допълни Руис младши.

Уайлдър не е бил на ринга откакто загуби трилогията срещу Фюри през октомври 2021. Бронзовия бомбардировач призна, че няма намерение да спира преди 40-ата си година.

The winner by unanimous decision is "The Destroyer" Andy Ruiz! 🥊#RuizOrtiz pic.twitter.com/iRJpRYeLyW