Боксьорка извади гърдите си, за да отпразнува победа с нокаут (ВИДЕО 18+)

Боксовата битка с голи ръце между Таи Емери и Рунг-Аран Кунчаи в сериите Bare Knuckle Fighting Championship се превърна в истински хит в социалните мрежи, след като победителката реши да отпразнува успеха, като извади гърдите си за публиката.

Бившата състезателка по американски футбол приключи двубоя в края на първия рунд след отлично пласирани крошета, за да даде начален тласък на кариерата си в бойните изкуства по възможно най-впечатляващия начин.

Емери показа, че разполага не само със сила в ръцете, но и с наистина впечатляващ бюст.

Not sure I’ve seen that before (NSFW) pic.twitter.com/iJdKlR4FCN