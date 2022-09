Джошуа приема условията на Фюри: Има дата и за големия двубой (ВИДЕО)

Антъни Джошуа е готов да приеме условията на Тайсън Фюри, за да може двамата да се боксират още през декември за титлата на WBC. Това стана ясно от днешното изказване на мениджъра на „Ей Джей“ - Еди Хърн, пред IFL TV.

„Уведомихме ги, че приемаме 60/40, но искаме същото в клаузата за реванша, обаче в наша полза. Мислим, че така е справедливо, защото сега той е шампионът. Съгласни сме и мачът да е през декември. Любопитното е, че и те обмислят 17 декември, така че това е перфектно“, каза Хърн пред изданието.

По-рано стана ясно, че „Циганския крал“ е предложил 50/50 подялба на приходите от реванша при евентуална загуба от негова страна в първия двубой. Джошуа обаче ще настоява за 60/40, защото при подобен сценарий той би бил носителят на пояса.

