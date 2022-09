Барселона скъса контракта на резерва със заплата от над €300 хил. на седмица

Барселона официално разтрогна контракта си с Миралем Пянич след две наистина кошмарни години и за двете страни.

32-годишният плеймейкър прибираше по €310 хил. на седмица след размяната за Артур през 2020 г., което го превърна в един от най-добре платените играчи изобщо в Европа.

Пянич обаче започна да страда често от контузии и слаба форма. По тази причина той бе изпратен под наем в Бешикташ през миналия сезон, но и в Турция той остана много далеч от формата, която демонстрираше в Ювентус и Рома толкова дълги години.

Миралем Пянич ще играе за арабския Шарях през следващите два сезона, а в контракта му е заложена опция за още една.

