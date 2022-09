Тиафо изхвърли и Рубльов, за да се превърне във фаворит за US Open

Андрей Рубльов записа тежко поражение от Франсис Тиафо на 1/4-финалите на Откритото първенство на САЩ, като отстъпи с 0:3 сета от вдъхновения американец.

Първите два сета приключиха след тайбрек, тъй като нямаше нито един пробив от двете страни на корта.

Преломен момент изглежда се оказа шестата точка в първия сет, когато Тиафо спаси два сетбола, но все пак намери сили, за да си спечели подаването.

Frances Tiafoe becomes the first Black 🇺🇸 man to reach a #USOpen semifinal since Arthur Ashe in 1972.



He did it on the court named after Ashe. #BeOpen pic.twitter.com/IEJtqCe2vo