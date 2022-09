Наполи удари звучна плесница на именития Ливърпул

Наполи триумфира над Ливърпул с 4:1 в едно от големите дербита в тазгодишното издание на Шампионската лига, като дори това не бе всичко, с което англичаните можеха да си тръгнат от стадион „Диего Армандо Марадона“.

Пьотр Жиелински откри резултата още в 5' след дузпа, а десетина по-късно Виктор Осимен пропусна да се разпише от бялата точка. До края на частта обаче резултатът набъбна до 3:0, благодарение на Андре Замбо Ангиса и Джовани Симеоне.

Синът на Диего Симеоне обаче трябваше да се появи по принуда, защото Осимен получи контузия малко преди края на полувремето.

Жиелински направи 4:0 почти с подновяването на играта след почивката, а две минути по-късно Луис Диаз сложи край на свободното пропадане на „мърсисайдци“ в срещата с гола си за крайното 4:1.

Джейми Карагър коментира в социалните мрежи, че може би никога не е виждал по-слабо първо полувреме за отбора на Юрген Клоп, откакто германецът пое Ливърпул, но не бива да подценяваме и работата на Лучано Спалети, чиято философия за атакуващия футбол сработи почти перфектно в този мач.

Not seen many half’s worse than this under Klopp.

A defensive shambles. Matip needs to come on for Gomez. #NAPLIV