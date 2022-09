Тотнъм игра цяло полувреме с човек повече, за да отмъкне победата от Марсилия

Тотнъм Хотспър триумфира с 2:0 над Олимпик Марсилия в един неочаквано оспорван двубой на старта на груповата фаза на Шампионската лига.

Шансел Мбемба Мангулу от състава на гостите бе изгонен в 47', тъй като предотврати чиста голова възможност пред своето наказателно, но дори така французите се оказаха костелив орех за „шпорите“.

Ришарлисон все пак вкара първите си голове с екипа на „лондончани“ в 76' и 81', като така компенсира за комичното си празненство през изминалия уикенд, когато реши, че е вкарал срещу Фулъм, хвърли тениската си, получи жълт картон, а ВАР отмени гола, защото бразилецът бе в засада.

Сега обаче всичко бе според правилата на играта, а Тотнъм застигна Спортинг Лисабон, като двата отбора се наложиха съответно над Марсилия и Айнтрахт Франкфурт.

