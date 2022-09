Лудогорец разплака Рома насред Разград

Лудогорец постигна знаменит успех с 2:1 над Рома на Жозе Моуриньо, за да сложи край на серията от 18 поредни мача в груповата фаза на евротурнирите без успех.

Каули Оливейра откри резултата в 72' с отлична солова акция, а резервата Елдор Шомуродов изравни 4 минути преди края, за да остави „римските вълци“ в мача.

Друга резерва обаче донесе трите точки за „орлите“ и това бе новото попълнение Нонато. Той преодоля Миле Свилар с премерен удар по земята в 88' и хвърли в екстаз трибуните на „Хювефарма Арена“.

Италианците далеч не отговориха на заявките отпреди мача и това се превърне във втора поредна загуба след кошмарното 4:0 от Удинезе в Серия А през миналия уикенд.

