Съдийската комисия в Италия: ВАР ощети Ювентус!

От съдийската комисия в Италия излязоха със специално изявление, в което признаха, че ВАР асистентите не са видели Антонио Кандрева, когато са разглеждали ситуацията за засада на Леонардо Бонучи при отменения победен гол на Ювентус по време на снощния двубой със Салернитана, завършил 2:2. Именно Кандрева покри пасивната засада на Бонучи, но отговорните съдии не са разполагали с необходимите кадри, появили се в социалните мрежи, и затова неправомерно са отменили попадението на Аркадиуш Милик в добавеното време на срещата.

“По отношение на случката от Ювентус - Салернитана, беше разпространено видео след края на мача, което първо излезе в социалните мрежи, а след това и в редица медии. Техническият орган на съдийската комисия прегледа всички изображения, предоставени от ВАР за въпросния двубой, като не откри съотвествия с въпросното видео. Той също така експресно попита компанията, която предоставя технологичните услуги за ВАР, дали въпросната камера, определена като тактическа, е била на разположение на ВАР асистентите за мача, изигран на “Ювентус Стейдиъм”. Полученият отговор беше, че камерата не е била на разположение на ВАР и следователно не е могла да бъде използвана от съдиите. С това ние сме убедени, че сме изяснили случката”, се казва в изявлението на съдийската комисия.

