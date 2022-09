Пестелив Интер пречупи десетима от Пилзен

Виктория Пилзен отстъпи с 0:2 на Интер, благодарение и на червения картон, който си изкара Павел Буха в средата на второто полувреме.

Централният полузащитник първоначално получи жълт картон за нарушението си срещу Алесандро Бастони, но след намесата на ВАР стана ясно, че бутоните му бяха вдигнати прекалено високо и той справедливо бе пратен преждевременно под душовете.

През първата част Един Джеко откри резултата. Любопитното е, че босненецът има 7 гола срещу Виктория в кариерата си с оглед факта, че се е изправят срещу клуба само в евротурнирите.

Дензел Думфрис пък оформи крайното 0:2 с отлична солова акция по крилото и комбинация с Джеко в наказателното поле.

„Нерадзурите“ така пестеливо се добраха до трите точки и ще следят с интерес случващото се в Германия, където Байерн Мюнхен приема Барселона.

Up and running in the #UCL! 🏃‍♂️#ViktoriaInter 0-2 (FT) #ForzaInter pic.twitter.com/086kMTJi7v