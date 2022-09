Ексцесии белязаха поредната среща между французи и германци в евротурнирите

За пореден път френски и германски ултраси опорочиха футболния празник, като този път жертва стана срещата между Олимпик Марсилия и Айнтрахт Франкфурт в груповата фаза на Шампионската лига, завършил 0:1 за гостите.

Предмети полетяха към терена от трибуната на крайните запалянковци от страната на французите, което наложи прекъсването на срещата за кратко. Преди началото на мача пък от германска страна имаше нацистки символи от замаскирани фигури, които целяха и своята провокация.

Що се отнася до събитията на терена, Йеспер Линдстрьом вкара единственото попадение в края на първата част, за да донесе трите точки на „орлите“.

Тимът на Игор Тудор заложи повече на владеенето на топката, но това не сработи, защото по-опасният тим бе този на Оливер Гласнер с честите му контраатаки.

Марсилия така остава без спечелена точка и без отбелязан гол до момента, а Айнтрахт вече може да се похвали с първи три точки в най-престижния европейски клубен турнир.

All over - Eintracht claim their first ever @ChampionsLeague win! More history made!



⏹ 90' | #OMSGE 0-1 | #UCL pic.twitter.com/OSE5It7gcj