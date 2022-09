Реал Мадрид потрепери за трите точки срещу Лайпциг

Реал Мадрид постигна трудна победа, макар и с 2:0, над Ред Бул Лайпциг в Шампионската лига тази вечер, защото попаденията паднаха в последните десетина минути от срещата.

Федерико Валверде и резервата Марко Асенсио се превърнаха в героите за „кралския клуб“, след като „биковете“ неутрализираха почти всички останали опити за гол.

Липсата на Карим Бензема започва да се усеща все по-осезаемо за отбора на Карло Анчелоти, тъй като в настоящия му тим няма друг човек с подобен нюх към гола.

Този резултат все пак означава, че Реал продължава с перфектния си актив и то без да допусне гол, докато Лайпциг няма спечелена точка и нещата не изглеждат никак добре за Марко Розе, защото нападателите му продължават да пропускат прекалено много чисти възможности.

