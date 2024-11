Рубен Аморим: Наистина вярвам, че съм точният човек в точния момент за Манчестър Юнайтед

Днес Рубен Аморим даде първата си пресконференция като мениджър на Манчестър Юнайтед. На нея той впечатли със своята увереност още с влизането си в претъпканата зала в Carrington.

"Здравейте, момчета", обърна се португалецът с усмивка към събралите се журналисти, а след това започна да отговаря на въпросите на репортерите. Говорейки свободно английски, Аморим изглежда се наслаждаваше на възможността да изрази как се чувства. Усмихвайки се през цялото време, той ясно изрази вярата си както в себе си, така и в своите играчи, твърдейки, че е „точният човек в точния момент“.

„От първия момент вярвам изключително много в нашия начин на игра, няма втори начин. Ще адаптираме някои играчи, защото нямаме правилните профили, тъй като този отбор е създаден за различна система. Това не е еволюция или революция, а промяна в начина, по който играем. Мисля, че губим топката твърде често. Трябва да бъдем по-добри в бягането и в детайлите.

„Това са малките неща, ние трябва да подобрим малките неща. Разбирайки малките неща, мисля, че съм добър.“



Наистина вярвам, че няма невъзможна работа. Наречете ме наивен, но наистина вярвам, че сега в Манчестър Юнайтед аз съм точният човек в точния момент. И затова не се притеснявам.



Тук е различен свят. Има много работа. Не си само треньор. Чувстваш тежестта на историята, въпреки последните години, и искаш да бъдеш част от нея. Ако спечелиш тук, ще бъде различно от всяко друго място в Англия.

