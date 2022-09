MMA боец нападна с юмруци свой критик по време на интервю (ВИДЕО)

Полският MMA боец Амадеус Рослик нападна един от критиците си, докато вторият дава интервю, съобщи SPORTbible.

„Ферари“ изненада ютюбъра Садек, удряйки го с юмрук, за да му отмъсти за критики по време на един от подкастите му.

Садек се изправи бързо и дори продължи разговора си с репортерката Моника Ласковска, за което си спечели адмирации в социалните мрежи.

Amadeusz Ferrari fight week. He just knocked some dude out during an interview. pic.twitter.com/CKvaSKx2Mz