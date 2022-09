Илия Груев бе титуляр в равенство за Вердер на „БайАрена“

Илия Груев стартира сред титулярните 11 на Оле Вернер за гостуването на Байер Леверкузен в Първа Бундеслига, където Вердер Бремен стигна до точка след равенството 1:1.

22-годишният българин прекара 79 минути на терена, след което бе заменен от Николай Рап.

Керем Демирбай откри резултата за домакините в 57', а равенството донесе Милош Великович в 82'.

„Аспирините“ продължават да страдат от началото на сезона и отборът дори може да се озове в зоната на изпадащите, ако в неделя Волфсбург спечели гостуването си на Унион Берлин, колкото и трудно това да изглежда към днешна дата.

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘



Veljkovic's goal means we take a share of the points. 🤝



1-1 #B04SVW | #werder pic.twitter.com/eLTp1C6ThV