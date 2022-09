Петко Христов влезе от скамейката за успех на Специя в Серия А

Петко Христов бе резервна в мача между Специя и Сампдория, завършил 2:1 за домакините, но българинът се появи в игра в секундите преди победното попадение.

Абделхамид Сабири откри резултата за гостите още в 11', но секунди по-късно Хейсон Мурийо си отбеляза автогол за 1:1.

🔚 WE WON!!! 🔥🔥🔥 THE DERBY IS OURS 🦅🦅🦅🦅🦅#SpeziaSamp 2-1 pic.twitter.com/yreDUj3625