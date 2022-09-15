10.20 Мотоциклетизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, Бол д'Ор Евроспорт 1
12.00 Мото 3, Гран при на Арагон МАХ Спорт 1
13.20 Мото 2, Гран при на Арагон МАХ Спорт 1
13.30 "Удинезе" - "Интер" МАХ Спорт 3
14.00 "Монтана" - "Дунав" Диема спорт
14.00 "Брентфорд" - "Арсенал" Диема спорт 2
14.00 "Реймс" - "Монако" Нова спорт
14.30 "Хайденхайм" - "Кайзерслаутерн" Диема спорт 3
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
14.45 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
15.00 Мото GP, Гран при на Арагон МАХ Спорт 1
15.00 "Осасуна" - "Хетафе" МАХ Спорт 4
16.00 "Кремонезе" - "Лацио" МАХ Спорт 3
16.00 "Монца" - "Ювентус" Ринг
16.00 "Марсилия" - "Лил" Нова спорт
16.15 "Евертън" - "Уест Хем" Диема спорт 2
16.30 "Унион" - "Волфсбург" Диема спорт 3
16.45 "Левски" - ЦСКА Диема спорт
17.15 "Виляреал" - "Севиля" МАХ Спорт 4
17.45 "Алкмаар" - "Аякс" МАХ Спорт 1
18.00 Тенис, купа Дейвис: Италия - Швейцария Нова спорт
18.05 "Нант" - "Ланс" Диема спорт 2
18.30 "Бохум" - "Кьолн" Диема спорт 3
19.00 "Рома" - "Аталанта" МАХ Спорт 3
19.00 Борба, световно първенство БНТ 3
19.30 "Реал Сосиедад" - "Севиля" МАХ Спорт 4
19.45 "Лудогорец" - "Арда" Диема спорт
20.00 "Бенфика" - "Маритимо" Ринг
20.00 "Арис" - "Олимпиакос" Нова спорт
20.00 НФЛ, "НЙ Сейнтс" - "Тампа Бей" МАХ Спорт 2
20.30 "Хофенхайм" - "Фрайбург" Диема спорт 3
21.15 Баскетбол, европейско първенство (финал) БНТ 3
21.45 "Милан" - "Наполи" МАХ Спорт 3
21.45 "Лион" -ПСЖ Диема спорт 2
22.00 "Атлетико" - "Реал" МАХ Спорт 4
22.30 Триатлон: PTO Тур в Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
23.20 НФЛ, "Далас" -" Синсинати" МАХ Спорт 2
00.00 "Ди Си Юнайтед" - "Интер Маями" МАХ Спорт 3
18 Септември, 2022 08:35 6250
Спортът по ТВ в неделя (18 септември)
Ето какво може да гледаме днес
Снимка: fakti.bg
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