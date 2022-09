Неймар и Меси отново засенчиха Мбапе в дербито с Лион

Олимпик Лион отстъпи с 0:1 на ПСЖ, като едва успя да опази вратата си от повече попадения с оглед тоталната доминация на шампионите.

Лионел Меси вкара единственият гол след нова асистенция на Неймар, като така двамата отново хвърлиха сянка върху Килиан Мбапе. Младият французин все по-често е споменаван в негативен контекст, въпреки безспорните си футболни качества, защото все по-често го виждаме в конфликти със съотборници.

Despite some good opportunities to come back, #TeamOL lost against Paris.#OLPSG 0-1 pic.twitter.com/8U3TfxltKC