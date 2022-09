Пилот от Nascar напердаши съперник на пистата (ВИДЕО)

Рядка сцена на физическа саморазправа разтърси едно от най-популярните автомобилни състезания в САЩ - Nascar, където пилот реши да излее гнева си върху свой съперник още на пистата, научихме от организаторите.

Андрю Грейди бе заснет как напада с юмруци Дейв Калихан, докато той е все още в автомобила си.

В последствие Грейди заявява, че е искал да разговаря с Калахан, но не е харесал реакцията му и затова е вкарал ръцете си в действие.

We've got tempers boiling over at @MartinsvilleSwy



Andrew Grady takes out his frustration on Davey Callihan after an accident in Heat 1@FloRacing pic.twitter.com/DeBkUQ27Xy