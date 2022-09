Фюри към Усик: Може би можеш да му дадеш топките си? Ти си боксьор от средна категория

Фюри коментира желанието на Усик да помогне на Джошуа в подготовката му за мача с Циганския крал, пише mma.bg.

Тайсън Фюри (32-0-1, 23 KO) публикува нов пост в социалните мрежи, в който коментира готовността на Олександър Усик да помогне на британеца Антъни Джошуа в подготовката. Украинецът изрази желание да помогне на Ей Джей да се подготви за битката с Фюри.

Британският шампион на WBC в тежка категория загуби търпение към Джошуа, който все още не е подписал договора за мача им. Това вбеси Фюри и той обяви, че битката пропада.

Усик беше готов да помага на Джошуа за Фюри, което явно не се хареса на Тайсън.

„Може би можеш да му дадеш топките си? Ти си боксьор от средна категория. Усик, не бъди п*тка като твоя голям приятел“, написа Фюри

В момента най-много смисъл има от бой между Фюри и Усик. Двамата държат всички колани в тежка категория. Битка помежду им може да излъчи безспорен шампион. Проблемът е, че Тайсън иска да се бие през декември, а Усик приключи с битките за 2022 година.

Maybe you can lend him your nuts middleweight?! 😜@usykaa don’t be a 🐱 like your big pal! pic.twitter.com/8rYxH7OvhA